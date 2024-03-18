ترامب يدعو نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة بسرعة

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى “إنهاء الحرب على غزة بسرعة”.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن على نتنياهو “إنهاء هذا الأمر، وأن يكون بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام.. نحن بحاجة إلى السلام في العالم، نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط”.

ورأى أن انتقادات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لنتنياهو، كانت بدافع السياسة الداخلية.

وكان شومر، وجه انتقادات لنتنياهو، ودعا إلى انتخابات مبكرة لدى الاحتلال، وإجراء تصحيحات كبيرة في مساره، وهي التصريحات التي أثارت غضب مكتب نتنياهو وأعضاء ائتلافه، واعتبرت تدخلا في شؤونهم.

وسبق لترامب انتقاد الاحتلال، وقال بعد أيام من عملية طوفان الأقصى: “عندما أرى أحيانا معلومات استخباراتية، أو تتحدث عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ خلال الأسبوع الماضي، عليهم تصحيح الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا محتملة”.