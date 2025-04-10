ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145% وسط توترات اقتصادية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين بلغت الآن 145%.

وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي لا يتوقع أن تخفض إلى أقل من 10%.

وقال: “أعتقد أن الجميع يدرك أن 10% هو الحد الأدنى لرسومنا الجمركية، ويتطلب الأمر اتفاقًا استثنائيًا ليرغب الرئيس في خفضها”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأكد أيضًا أن “الرئيس يدرك أنه من أجل الحصول على التغييرات اللازمة لصالح العمال الأميركيين، علينا أن نمارس ضغطًا كافيًا على شركائنا الاقتصاديين”.

وأوضح هاسيت، أن الهدف هو “أن يتم في النهاية وضع كل ما طلبه الرؤساء الأميركيون خلال العقود الأخيرة على الطاولة”.

وأعلن ترامب مساء الأربعاء أنه “سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري” على واردات حوالى 60 بلدًا وشريكًا تجاريًا للولايات المتحدة بينهم الاتحاد الأوروبي.