ترامب يرفع الرسوم على الصين ويعلقها على معظم الدول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيخفض مؤقتا الرسوم الجمركية المرتفعة التي كان قد فرضها منذ ساعات فقط على عشرات الدول بينما يزيد الضغوط على الصين، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية بشدة.

وجاء تراجع ترامب المفاجئ بعد أقل من 24 ساعة على تطبيق رسوم جمركية جديدة مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين، مما أثر على الأسواق وعزز احتمالات الركود وأثار ردود من الصين والاتحاد الأوروبي.

قال ترامب للصحفيين عقب إعلانه “رأيت الليلة الماضية أن الناس يشعرون ببعض القلق. سوق السندات الآن في حالة ممتازة”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، هدد ترامب مرارا بفرض مجموعة من الإجراءات العقابية على شركائه التجاريين، ليتراجع عن بعضها في اللحظة الأخيرة. وقد أربك هذا النهج المتقطع قادة العالم وأثار قلق رجال الأعمال، الذين يقولون إن حالة عدم اليقين جعلت من الصعب التنبؤ بظروف السوق.

وفي أحدث تطور، أعلن ترامب أنه سيعلق الرسوم الجمركية المستهدفة على دول أخرى لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت للمسؤولين الأمريكيين للتفاوض مع الدول التي سعت إلى خفضها.

غير أنه أوضح أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125 بالمئة من 104 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مما يُصعد المواجهة الخطيرة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد تبادلت الدولتان زيادات جمركية مرارا خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع ترامب عن الرسوم الجمركية المفروضة على كل دولة ليس نهائيا. فقد أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الأمريكية تقريبا ستظل سارية. كما لا يبدو أن هذا الإعلان يؤثر على الرسوم المفروضة بالفعل على السيارات والصلب والألمنيوم.

وكتب ترامب على مواقع التواصل “سمحت بتعليق مؤقت لمدة 90 يوما ورسوم مضادة مخفضة بشكل كبير خلال تلك الفترة، بنسبة 10 بالمئة، تدخل حيز التنفيذ فورا”.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية 90 يوما لا ينطبق على كندا والمكسيك.

وأضاف أن الرسوم البالغة 25 بالمئة على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك وكندا ولا تغطيها اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث لا تزال سارية وأن الرسوم بنسبة 10 بالمئة على الطاقة والبوتاس من البلدين ستظل سارية.

وكانت معظم السلع المستوردة من المكسيك وكندا والمدرجة ضمن اتفاقية التجارة استثنيت من الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على إثر هذا الخبر، إذ أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 9.5 بالمئة. وتراجعت عوائد السندات عن أعلى مستوياتها السابقة، وارتفع الدولار مقابل عملات الملاذ الآمن.

وكان الاتحاد الأوروبي والصين أعلنا اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية ردا على رسوم ضخمة فرضها الرئيس دونالد ترامب مما صعد حربا تجارية عالمية أثرت على الأسواق وزادت من احتمالات الركود.

ورفعت الصين اليوم الأربعاء الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة من 34 إلى 84 بالمئة، وذلك بعد ساعات من تطبيق ترامب رسوما جمركية مضادة بلغت 104 بالمئة على السلع الصينية في ظل عدم وجود أي مؤشرات على حل للأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الجولة الأولى من الإجراءات المضادة أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على مجموعة من الواردات الأمريكية. وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة يواجه رسوما جمركية أمريكية بنسبة 20 بالمئة على معظم المنتجات ورسوما أعلى على السيارات والصلب.

ودخلت إجراءات مضادة في كندا، الحليف القريب من الولايات المتحدة والشريك التجاري الرئيسي لها، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

ودخلت رسوم جمركية فرضها ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وتسببت في هزة للنظام التجاري العالمي القائم منذ عقود. وتشير تقديرات عدة إلى أن متوسط ​​الرسوم الجمركية في أكبر سوق استهلاكية في العالم كان قد تجاوز 20 بالمئة ارتفاعا من 2.5 بالمئة قبل تولي ترامب منصبه.

وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي.مورجان إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي على الأرجح إلى ركود اقتصادي وتخلف عن سداد الديون.

وتلقت الأسواق العالمية ضربة قوية كما خسرت أسواق الأسهم تريليونات الدولارات خلال الأسبوع الماضي وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات بينما تخارج مستثمرون من سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وهما من أصول الملاذ الآمن. وطالت التداعيات أسواق تمويل الشركات حيث ارتفعت كلفة القروض بما في ذلك للشركات منخفضة المخاطر.

وأعلنت اليابان وكندا أنهما ستتعاونان لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي، وهي مهمة تتولى الولايات المتحدة عادة مسؤوليتها في أوقات الأزمات.

وتجاهل ترامب تراجع الأسواق وقدم إشارات متباينة بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستظل قائمة في الأمد البعيد واصفا إياها بأنها “دائمة” مع التباهي في الوقت نفسه بالضغط على قادة الدول لطلب التفاوض.

وكتب ترامب على مواقع التواصل قائلا “اطمئنوا! كل شيء سيسير على ما يرام. ستكون الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى!”.

وأكد ترامب في وقت سابق أن الرسوم الجمركية ستساعد في إعادة بناء قاعدة صناعية تضاءلت على مدى عقود في ظل التجارة الحرة وأبدى استعداده للتفاوض بشأن إزالة تلك الحواجز مع الشركاء التجاريين على أساس كل دولة على حدة. ويقول مسؤولو الإدارة إن تلك المحادثات قد تتناول المساعدات الخارجية والعسكرية، بالإضافة إلى الحواجز التجارية.

وتحدث ترامب بالفعل مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية ومن المقرر أن يلتقي وفد من فيتنام بمسؤولين أمريكيين اليوم الأربعاء.

وقال ترامب أمس الثلاثاء “تلك الدول تتصل بنا، وتتملقني”.

وأكد ترامب أمس الثلاثاء عزمه فرض رسوم جمركية “كبيرة” على واردات الأدوية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركات الصناعات الدوائية العالمية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لن يعطوا الأولوية للمحادثات مع الصين.

وقالت بكين إن لديها “العزم والأدوات” لمواصلة المواجهة إذا استمر ترامب في استهداف السلع الصينية.

وفرضت بكين أيضا قيودا على 18 شركة أمريكية، معظمها في القطاعات المرتبطة بالدفاع، لتضاف إلى نحو 60 شركة أمريكية عوقبت بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وواجهت العملة الصينية ضغوطا نزولية شديدة. لكن مصادر قالت لرويترز إن البنك المركزي طلب من البنوك الكبرى المملوكة للدولة خفض مشترياتها من الدولار، ولن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان.