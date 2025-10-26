ترامب يرقص على السجادة الحمراء في مطار كوالالمبور خلال جولته الآسيوية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى مطار كوالالمبور لبدء جولته الآسيوية. وكان في استقباله فرقة رقص محلية أثناء سيره على السجادة الحمراء برفقة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، حيث خرج ترامب عن مساره ليرقص أمام الفرقة لمدة نحو 10 ثوانٍ.

ويستمر ترامب في جولته لعدة أيام في آسيا للقاء قادة إقليميين، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس المقبل في كوريا الجنوبية لمناقشة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأشار رئيس وزراء ماليزيا إلى أن القمة ستُعقد في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتزايد التجزؤ الاقتصادي، فيما تشمل أجندة قمة “آسيان” فعاليات واجتماعات جانبية، بينها لقاءات بصيغة “آسيان +1” مع ممثلين عن سبع دول شريكة، واجتماع “آسيان +3” (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية)، إلى جانب قمة شرق آسيا التي ستقام في كوالالمبور.