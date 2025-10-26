الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يرقص على السجادة الحمراء في مطار كوالالمبور خلال جولته الآسيوية

منذ ساعة واحدة
خرج ترامب عن مساره على السجادة الحمراء ورقص أمام أفراد الفرقة - رويترز

خرج ترامب عن مساره على السجادة الحمراء ورقص أمام أفراد الفرقة - رويترز

A A A
طباعة المقال

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى مطار كوالالمبور لبدء جولته الآسيوية. وكان في استقباله فرقة رقص محلية أثناء سيره على السجادة الحمراء برفقة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، حيث خرج ترامب عن مساره ليرقص أمام الفرقة لمدة نحو 10 ثوانٍ.

ويستمر ترامب في جولته لعدة أيام في آسيا للقاء قادة إقليميين، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس المقبل في كوريا الجنوبية لمناقشة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأشار رئيس وزراء ماليزيا إلى أن القمة ستُعقد في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتزايد التجزؤ الاقتصادي، فيما تشمل أجندة قمة “آسيان” فعاليات واجتماعات جانبية، بينها لقاءات بصيغة “آسيان +1” مع ممثلين عن سبع دول شريكة، واجتماع “آسيان +3” (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية)، إلى جانب قمة شرق آسيا التي ستقام في كوالالمبور.

    المزيد من أخبار العالم

    مقتل 4 أشخاص في احتجاجات بالكاميرون
    مقتل 4 أشخاص في احتجاجات بالكاميرون قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
    أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز
    الاتحاد الأوروبي يسعى لهدف مناخي أكثر مرونة في إطار السعي لاتفاق
    علم الأرجنتين
    الأرجنتين تجري انتخابات برلمانية في اختبار لرؤية ميلي التحررية

    الأكثر قراءة

    الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
    تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟
    مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
    نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
    الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: نريد علاقات طبيعية مع سوريا.. والعدالة أولاً في السويداء