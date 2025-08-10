الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
ترامب يريد إخلاء واشنطن من المشردين ونقلهم "بعيداً عن العاصمة"

منذ 10 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد بإخلاء واشنطن من المشردين وبسجن المجرمين، وذلك رغم تأكيد موريل بوزر رئيسة بلدية العاصمة بأنه لا توجد حاليا زيادة في معدلات الجريمة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “يجب على المشردين المغادرة فورا، سنوفر لكم أماكن للإقامة ولكن بعيدا عن العاصمة، أما بالنسبة للمجرمين فلستم مضطرين للمغادرة، سنضعكم في السجن حيث يجب أن تكونوا”.

وامتنع البيت الأبيض عن توضيح الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترامب لطرد المشردين من واشنطن. ولا يتحكم الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري إلا على الأراضي والمباني الاتحادية في المدينة.

ويعتزم ترامب عقد مؤتمر صحفي غدا الاثنين “لوقف جرائم العنف في واشنطن العاصمة”. ولم يتضح ما إذا كان سيعلن عن مزيد من التفاصيل عن خطة لإخلاء العاصمة من المشردين.

وأكدت بوزر رئيسة بلدية واشنطن والمنتمية للحزب الديمقراطي أن العاصمة “لا تشهد ارتفاعا حادا في معدلات الجريمة”.

وذكرت إدارة شرطة المدينة أن معدلات جرائم العنف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 انخفضت بنسبة 26 بالمئة في العاصمة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض معدل الجريمة الإجمالي بنحو سبعة بالمئة.

