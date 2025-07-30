ترامب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه ربما لا يحضر قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة بجنوب أفريقيا في نوفمبر\تشرين الثاني ويرسل ممثلا آخر عن الولايات المتحدة، عازيا ذلك إلى رفضه لسياسات جنوب أفريقيا.

وقال ترامب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “أعتقد أنني سأرسل ممثلا آخر لأنني واجهت الكثير من المشاكل مع جنوب أفريقيا. لديهم سياسات سيئة للغاية”.

انتقد ترامب سياسات جنوب أفريقيا الداخلية والخارجية، بدءا من سياستها المتعلقة بالأراضي ووصولا إلى اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير\شباط لخفض المساعدات المالية الأمريكية لجنوب أفريقيا. وفي مايو\أيار، واجه ترامب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا بمزاعم كاذبة عن إبادة جماعية للبيض ومصادرة أراض خلال اجتماع في البيت الأبيض.

في وقت سابق من العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر\كانون الأول 2024 إلى نوفمبر\تشرين الثاني 2025.

وتتذمر واشنطن، سواء في عهد ترامب أو الرئيس السابق جو بايدن، من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب هجومها العسكري على غزة.

كما توترت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في عهد ترامب بسبب سياسات جنوب أفريقيا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للسود لمعالجة إرث قرون من عدم المساواة العرقية.