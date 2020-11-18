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ترامب يستند الى “خريطة” زاعماً فوزه في الانتخابات

منذ 5 ساعات
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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لايزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يبحث عن اي مستند يمكنه من اثبات مزاعمه بالفوز بالانتخابات، واليوم الأربعاء، نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، زعم أنها تثبت انتصاره في الانتخابات الأمريكية.

يذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” هي التي نشرت الخريطة، مؤكدة أن ترامب حصل على 10.1 مليون صوت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أي أكثر مما حصل عليه قبل أربع سنوات.

​وعلق ترامب على الخريطة، قائلا: “فزت في الانتخابات. إنه احتيال على الناخبين في جميع أنحاء البلاد”.

أصر الرئيس الجمهوري ترامب على أن انتخابات 3 تشرين الثاني، كانت “مزورة”، وأنه سيتم إعلان فوزه بعد سلسلة من الطعون القانونية في عدة ولايات.

فشل ترامب حتى الآن في تقديم دليل من شأنه تغيير نتيجة فوز بايدن بواقع 306 من أصوات المجمع الانتخابي لصالح 232 للرئيس الجمهوري. أمام الولايات موعد نهائي في الثامن من كانون الأول، يعرف بـ”الملاذ الآمن” للتصديق على انتخاباتها واختيار الناخبين الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 من نفس الشهر.

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