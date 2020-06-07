ترمب يسخر من تظاهرات واشنطن: حشد أصغر بكثير مما كان متوقعاً

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شكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القوى الأمنية على الجهود التي بذلتها لمكافحة أعمال الشغب والتكسير والنهب، خلال التظاهرات التي شهدتها مدن عدة في الولايات المتحدة، احتجاجا على مقتل جورج فلويد، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “حشد أصغر بكثير في العاصمة مما كان متوقعاً”.

وذكر أن “الحرس الوطني والخدمة السرية وشرطة العاصمة يقومون بعمل رائع. شكراً لكم جميعاً!

كذلك، اتهم ترمب بعض وسائل الإعلام ومنها شبكة “سي أن أن” بتأجيج الجمهور وتقليب المتظاهرين، وقال: “لحسن الحظ أن جمهورهم ضئيل”.