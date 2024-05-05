ترامب يشبّه إدارة بايدن بـ"جستابو" النازية في خطاب مثير للجدل

كشف تسجيل صوتي استمعت إليه وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب اتهم منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن بقيادة إدارة “من شرطة الجستابو” في خطاب خاص لمانحين هاجم فيه أيضا مسؤولي ادعاء شاركوا في توجيه اتهامات جنائية له.

وكانت “جستابو” الشرطة السرية في ألمانيا النازية والبلاد الأوروبية التي أحتلتها ألمانيا. وجاء التشبيه من ترامب خلال اجتماع مع مانحين مساء أمس السبت في منتجعه مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وتثير خطابات ترامب اتهامات له بالميول الفاشية من جماعات الحقوق المدنية وغيرها من المنتقدين.

وجاءت التعليقات بعد أن كرر ترامب شكواه من أن لوائح الاتهام المتعددة ضده ذات دوافع سياسية. وأنهى ترامب لتوه محاكمة في نيويورك على مدى 11 يوما اتُهم خلالها بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار دفعها لنجمة أفلام إباحية لإسكاتها.

وقال ترامب، بحسب تسجيل صوتي استمعت إليه صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، “هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة جستابو… وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، (لكنها) في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم. لكن هذا الأمر لا يزعجني”.

ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق على هذه التصريحات.

ويواجه الرئيس السابق، الذي تولى منصبه من عام 2017 إلى عام 2021، مجموعة من المشكلات القانونية في قضايا جنائية ومدنية بينما يسعى للفوز مجددا بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا.

وأدلى ترامب بسلسلة من التصريحات التحريضية والعنصرية خلال حملته الانتخابية مستخدما صورا عنيفة لتوبيخ المهاجرين والمعارضين إذ حذر خلالها من العنف في حالة عدم فوزه بالانتخابات هذا العام وشبه المهاجرين بالحيوانات.

وهاجم بايدن في نوفمبر تشرين الثاني ترامب لاستخدامه كلمة “الحشرات” للإشارة إلى خصومه السياسيين قائلا إنها تعكس لغة ألمانيا النازية.

وقال جيمس سينجر المتحدث باسم حملة بايدن في بيان “يدلي ترامب مرة أخرى بتعليقات حقيرة ومهينة بشأن المحرقة، بينما يهاجم في الوقت نفسه سلطات إنفاذ القانون ويحتفي بالعنف السياسي ويهدد ديمقراطيتنا”.

ووفقا للتقرير استخدم ترامب مساء أمس السبت ألفاظا نابية للإشارة إلى المحقق الخاص الأمريكي جاك سميث، كما سخر من فاني ويليس مسؤولة الادعاء بإحدى مقاطعات ولاية جورجيا والتي تتولى التحقيق في قضية التدخل في انتخابات الولاية.