ترامب يشتري سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ بدء ولايته

أظهرت إفصاحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع أنه اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني أصدرتها شركات وولايات وبلديات.

وتشير الإفصاحات التي نشرت على الإنترنت أمس الثلاثاء أن الرئيس الملياردير المنتمي للحزب الجمهوري أجرى أكثر من 600 عملية شراء لأدوات مالية منذ 21 يناير كانون الثاني، أي بعد يوم من تنصيبه لولاية ثانية في البيت الأبيض.

ولا يحدد الإفصاح الصادر عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي في 12 أغسطس آب تفاصيل المبالغ بدقة لكل عملية شراء، إذ يعطي فقط نطاقا واسعا.

وتشمل المشتريات سندات شركات من سيتي جروب ومورجان ستانلي وويلز فارجو، بالإضافة إلى ميتا وكوالكوم وهوم ديبوت وتي-موبايل يو.إس.إيه ويونايتد هيلث جروب.

وتشمل مشتريات الديون الأخرى سندات متنوعة أصدرتها مدن وولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية، بالإضافة إلى شركات غاز وجهات إصدار أخرى.

وتغطي هذه السندات مجالات قد تستفيد من تحولات السياسة الأمريكية في ظل إدارته.

ويقول رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة إنه وضع شركاته في صندوق استئماني يديره أبناؤه.

وأظهر نموذج الإفصاح السنوي الذي قدمه في يونيو حزيران أن دخله من مصادر مختلفة لا يزال يعود في النهاية إلى الرئيس، وهو ما عرضه لاتهامات بتضارب المصالح.

ولم يرد البيت الأبيض اليوم الأربعاء بعد على طلب للتعليق.