ترامب يشيد بإنجازات إدارته.. لن نلجأ للإغلاق العام بسبب كورونا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بما فعلته إدارته في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطوير اللقاحات، مشدداً على أنه عمل رائع.

وأكد ترامب في أول ظهور له ضمن إفادة علنية منذ انعقاد الانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحافي عقده في حديقة الورود بالبيت الأبيض، أن الإجراءات المتخذة كان ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات مع إدارة أخرى.

كما اعتبر أن السلطات حققت نجاحاً كبيراً في رفع نسب الشفاء وتقليص الوفيات إثر الوباء، واعداً الأميركيين بتوفير لقاح كورونا في أسرع وقت، كاشفاً عن لقاحات وعقاقير واعدة ستطرح قريبا لمواجهة الجائحة.

وتوقّع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل/نيسان القادم.

في السياق أيضاً، ذكر ترامب أن فعالية لقاح فايزر بيونتك الجديد تبلغ 90%، معتقداً إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح “قريبا جدا”.

وطمأن الرئيس بأنه لن يلجأ للإغلاق العام بسبب كورونا.

من جهة أخرى، اعتبر ترمب أن سوق الأسهم الأميركية حققت أرقاماً قياسية خلال فترة إدارته.

وقال ترامب عن الانتخابات الرئاسية، إن الوقت وحده سوف يخبر بمن سيتولى إدارة البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني القادم.

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية، كانت أعلنت، الجمعة، فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية جورجيا، وبالمقابل حصد ترمب كارولينا الشمالية.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث الجمعة، بأن بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا، موضحاً أن ترمب حصل على 232 من أصوات المجمع بعد أن حقق فوزا في ولاية كارولاينا الشمالية.

وكان بايدن قد تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، وفقا للمركز.

إلى ذلك، شددت وسائل الإعلام على أن النتيجة النهائية للانتخابات الأميركية تؤكد فوز بايدن بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترمب.

يشار إلى أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كشفت أن إجمالي عدد إصابات الجائحة في الولايات المتحدة وصل إلى 10 ملايين و508864 حالة بزيادة 194610 حالات عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 242216 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1147 آخرين.

وسجلت المراكز حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.