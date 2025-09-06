ترامب يشيد برئيس وزراء الهند والعلاقات الخاصة بين البلدين

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووصفه بأنه رئيس وزراء عظيم، مشيرا إلى العلاقات الخاصة بين الهند والولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة “سأكون دائما صديقا لمودي. إنه رئيس وزراء عظيم، سأكون دائما صديقا له. لكنني فقط لا أحب ما يفعله في هذه اللحظة بالذات. إلا أن الهند والولايات المتحدة تربطهما علاقة خاصة. لا يوجد ما يدعو للقلق”.

وأضاف أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة خسرت الهند لصالح الصين.

وقال “لا أعتقد أننا خسرناها. شعرت بخيبة أمل كبيرة لأن الهند ستشتري الكثير من النفط، كما تعلمون، من روسيا. وأعلمتهم بذلك”.

جاءت تصريحات ترامب بعد تعليقات في وقت سابق أمس الجمعة ذكر فيها أن الهند وروسيا “خسرتا” على ما يبدو أمام الصين، بعد لقاء زعيمي البلدين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وعبر عن انزعاجه من نيودلهي وموسكو في الوقت الذي تروج فيه بكين لنظام عالمي جديد.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أرفقه بصورة للقادة الثلاثة معا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين “يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا لصالح الصين الأكثر دهاء وشرا. أتمنى لهما مستقبلا مزدهرا معا لفترة طويلة!”.

وردا على سؤال حول منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الخارجية الهندية للصحفيين في نيودلهي إنه ليس لديها تعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى ممثلي الكرملين حتى الآن.

واستضاف شي أكثر من 20 من قادة الدول غير الغربية في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الساحلية الصينية، بمن فيهم مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشوهد بوتين ومودي وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض في القمة أثناء سيرهما نحو شي قبل أن يقف الرجال الثلاثة جنبا إلى جنب.

وقال مودي في منشور على موقع إكس في وقت مبكر من اليوم السبت “أقدر بشدة وأبادل الرئيس ترامب مشاعره وتقييمه الإيجابي لعلاقاتنا”.

وأضاف أن الهند والولايات المتحدة تربطهما “شراكة استراتيجية شاملة وعالمية إيجابية للغاية… تتطلع إلى الأمام”.

وشعر ترامب بالإحباط من عدم قدرته على إقناع روسيا وأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، بعد أكثر من ثلاث سنوات من غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وقال للصحفيين مساء الخميس في البيت الأبيض إنه يعتزم التحدث مع بوتين قريبا.