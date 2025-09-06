السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
ترامب يشير إلى إمكانية إعفاء العديد من الدول من التعريفات الجمركية

منذ 30 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقدم بعض الإعفاءات الجمركية اعتبارا من يوم الاثنين لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.

ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من “الشركاء المتحالفين” الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية “المضادة” التي فرضها ترامب.

ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ الساعة 0401 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

