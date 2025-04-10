ترامب يشير إلى تقدم في المفاوضات حول الرهائن المحتجزين في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن تقدما يتحقق فيما يتعلق بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وإن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن المحادثات.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي، بعدما كشف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن ترامب يعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، من المتوقع الإعلان عنها قريبا.

وسيطالب الرئيس بوقف إطلاق النار خلال أسابيع، ثم يلجأ إلى المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن ويتكوف.

صفقة شاملة

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلات الأسرى تلقت رسالة مفادها أن ترامب يعمل على صفقة شاملة، وعلم مساء اليوم الخميس أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى التي التقى بها أن “صفقة جدية للغاية تختمر على الطاولة، وهي مسألة أيام قليلة”.

فيما أوضحت أن ترامب أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضعة أسابيع لمواصلة القتال، وبعد ذلك سيطالب بوقف الحرب والانتقال إلى اتفاق شامل.

وبعد شهرين من التهدئة بين حماس وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في قطاع غزة في 18 آذار/مارس.

وقد أتاحت الهدنة الأخيرة عودة 33 أسيرا إسرائيليا، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

ومن بين 251 أسيرا تم احتجازهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 58 محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.