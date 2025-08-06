ترامب يصدر أمراً تنفيذياً بفرض رسوم إضافية على الواردات الهندية بنسبة 25%

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية 25 بالمئة على الواردات من الهند، قائلا إن نيودلهي تستورد نفطا من روسيا بشكل مباشر أو غير مباشر، لتضاف إلى رسوم جمركية 25 بالمئة أعُلن عنها سابقا.

وتنذر هذه الخطوة بمزيد من التعقيدات في العلاقات الأمريكية الهندية، وتأتي بعد وقت قصير من إعلان مصدر حكومي هندي أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتشهد العلاقات الأمريكية الهندية أكبر أزمة منذ سنوات بعد أن باءت المحادثات مع نيودلهي بالفشل في إبرام اتفاق تجاري.

وتأتي خطوة البيت الأبيض، التي أشار إليها ترامب لأول مرة يوم الاثنين، عقب اجتماعات كبير مبعوثيه الدبلوماسيين ستيف ويتكوف في موسكو والتي كانت تهدف إلى اقناع روسيا بالموافقة على السلام في أوكرانيا.

وهدد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على روسيا وعقوبات ثانوية على حلفائها، ما لم يحرز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.