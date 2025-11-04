ترامب يصف المؤيدين اليهود لممداني في نيويورك بأنهم "أغبياء"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء “إن أي يهودي يصوت لصالح المرشح لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني شخص غبي”، وذلك في أحدث تعليق له على مدار مسيرته المهنية يوحي بأن اليهود الأمريكيين يصوتون ضد مصالحهم.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “أي يهودي يصوت لصالح زهران ممداني، الذي أثبت كذبه وعبر علنا عن كرهه لليهود، هو شخص غبي!!!!”.

وجاء منشور ترامب عقب تعليقات أدلى بها أمس الاثنين طالب فيها سكان نيويورك بالتصويت لحاكم المدينة السابق آندرو كومو، الذي يتفوق عليه ممداني في استطلاعات الرأي. كما هدد بحجب التمويل الاتحادي عن المدينة إذ فاز ممداني في الانتخابات المقررة اليوم.

وينتقد ممداني، الذي يقول إنه مسلم، الحكومة الإسرائيلية الحالية ولكنه يرفض بشدة اتهامات معاداة السامية التي يوجهها له زعماء جمهوريون كثيرون.

ولم يرد ممداني حتى الآن على طلب للتعليق.

ولا يحظى ترامب ورفاقه الجمهوريون بتأييد شعبي بين اليهود الأمريكيين، وهو ما يثير استياء الرئيس. في استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في سبتمبر أيلول 2024، تأخر ترامب عن المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي آنذاك كامالا هاريس بنحو 32 نقطة مئوية.

وقال ترامب في قمة إسرائيلية أمريكية قبل انتخابه العام الماضي “إذا لم أفز في هذه الانتخابات، وسيكون للشعب اليهودي دور كبير في ذلك حال حدوثه لأنه إذا صوت… 60 بالمئة من الناس للمنافس، فإن إسرائيل، في رأيي، لن يكون لها وجود في غضون عامين”.