الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
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ترامب يصف المناظرة المرتقبة مع بايدن بأنها "مثل الموت" ويشن هجوماً على شبكة CNN

منذ 3 دقائق
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن - رويترز

المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن - رويترز

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تكهن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بكيفية سير المناظرة الرئاسية لشبكة “سي إن إن” CNN بينما يستعد لمواجهة الرئيس جو بايدن لأول مرة على خشبة المسرح منذ أربع سنوات نهاية الأسبوع الحالي.

وقال ترامب أثناء تجمع حاشد في فيلادلفيا، السبت، في إشارة إلى شكل المناظرة بين مذيعين ومرشحين دون جمهور: “هناك اثنان منا واثنان منهم.. إنها مثل الموت، وقد يكون هذا هو الأكثر مللاً أو قد يكون مثيرًا للغاية.. من يدري؟”.

وأطلق ترامب على شبكة الأخبار اسم “سي إن إن الأخبار المزيفة” وهاجم اثنين من مديري المناظرة الرئاسية الأولى. وأعطى مذيع “سي إن إن” جيك تابر لقب “تابر المزيف” وسخر من نطق الاسم الأول لمذيعة “سي إن إن” دانا باش.

ومن المقرر أن يواجه الرئيس السابق ترامب الرئيس الحالي بايدن في أول مناظرة بينهما منذ عام 2020 في أتلانتا يوم الخميس المقبل الموافق 27 يونيو. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الناخبون من رؤية الرجلين جنبًا إلى جنب خلال هذه الدورة الرئاسية.

وتتضمن بعض قواعد المناظرة التي تم الاتفاق عليها كتم صوت ميكروفون المرشح عندما يتحدث الآخر وعقد فترتين إعلانيتين، على الرغم من أن المرشحين لن يتمكنا من التواصل مع حملاتهم خلال تلك الاستراحات.

ويتواجد بايدن في كامب ديفيد حيث يقوم بالتحضير للمناظرة مع موظفيه، بينما يجري ترامب مناقشات سياسية بدلاً من الإعداد الرسمي للمناظرة. وقال ترامب ساخرًا إن بايدن “ذهب إلى كوخ خشبي للدراسة” وكرر الادعاء بأن بايدن يستخدم معززات الأداء.

وقال ترامب: “قبل وقت قصير من وقت المناظرة سيحصل بايدن على إبرة ..، وهم يريدون تقويته”.

    المصدر :
  • العربية

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