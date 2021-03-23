الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يصف تعثر بايدن على سلم الطائرة الرئاسية بـ"الفظيع"

23 - مارس - 2021
سقط بايدن ثلاث مرات أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية

سقط بايدن ثلاث مرات أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية

A A A
طباعة المقال

في أول تعليق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حادثة تعثر الرئيس جو بايدن ، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة “إير فورس ون”، الجمعة، المتجهة إلى أتلانتا من جوينت بيس أندروز في ماريلاند، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول حالته الصحية، فيما قال البيت الأبيض إنه في أتم العافية.

وبادر البيت الأبيض إلى الطمأنة بشأن صحة بايدن الذي يبلغ 78 عاما، موضحا أن السقوط نجم أساسا عن الريح القوية في قاعدة “أندروز” الجوية بماريلاند.

واتهم ترامب، منابر الإعلام الأميركية بتجاهل سقوط بايدن على سلم الطائرة، قائلا إن الحادثة لم تحظ بالتغطية المطلوبة.

ووصف ترامب تعثر بايدن على سلم الطائرة الرئاسية بـ”الفظيع”، قائلا إن الأمر لم يكن عثرة واحدة، بل ثلاث عثرات كاملة.

وأردف ترامب، خلال مقابلة مع منصة “نيوز ماكس” المقربة من المحافظين، أن ما حصل لا يكاد يصدق، ثم أضاف جازما “لم تعد ثمة حرية للتعبير”.

ولم يكتف الرئيس الأميركي السابق بهذا القدر، بل شكك في قدرات بايدن الذهنية، ورجح ألا يكون مدركا ولا مستوعبا لما يوقعه من أوامر تنفيذية.

ولم يستبعد ترامب أن يلجأ الديمقراطيون إلى إزاحة بايدن، من أجل نقل السلطة إلى نائبته، كامالا هاريس، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب.

ودأب ترامب على مهاجمة بايدن والتشكيك في صحته، وكان يصفه خلال الحملة الانتخابية بـ”جو النعسان”.

ووقع بايدن بدوره في زلات لسان زادت من هذه الشكوك، كان آخرها، عندما خاطب كامالا هاريس بـ”الرئيسة” علما بأنها نائبة له ولا تشغل منصب “رئيس”.

    المزيد من أخبار العالم

    الاتحاد الأوروبي وروسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أوروبية جديدة.. موسكو تحذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي
    حقل قمح في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا
    قائد القوات الجوية الأميركية أليكسوس غرينكفيتش
    قائد أمريكي كبير يحذر.. هذا ما تحضر له إيران بالمنطقة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
    رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي