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ترامب يصف حرب أوكرانيا بالعبثية ويدعو روسيا للتحرك نحو تسوية

منذ 14 ثانية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الحرب في أوكرانيا بأنها “عبثية”، داعيا موسكو لأن “تتحرك” نحو إبرام تسوية، في موقف تزامن مع زيارة يقوم بها مبعوثه ستيف ويتكوف إلى روسيا حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

مبعوث ترامب في موسكو
أتى ذلك تزامناً مع إعلان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، الذي وصل إلى روسيا، مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان التسوية الأوكرانية.

وقال بيسكوف بهذا الصدد: “سيعقد الاجتماع”. وأضاف بيسكوف “يستمر العمل الدؤوب، بطبيعة الحال، وسينقل ويتكوف، بصفته المبعوث الخاص للرئيس ترامب، رسالة ما من رئيسه إلى بوتين، وسيستمع بوتين إليه، كما سيستمر الحوار حول مختلف جوانب التسوية الأوكرانية”.

كما تابع الناطق باسم الكرملين: “هناك جوانب عديدة، والقضية معقدة جداً، ولذلك غالباً ما تطول المحادثات، وهذه فرصة مهمة لنا لإيصال البنود الرئيسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لها، والتي سيتم إطلاع الرئيس ترامب عليها لاحقاً، من خلال ويتكوف”.

وكان ويتكوف قد وصل إلى سانت بطرسبورغ في وقت سابق من اليوم، والتقى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في فندق “غراند هوتل أوروبا”، حسبما أفادت وكالة “تاس”.

    المصدر :
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