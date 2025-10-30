الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يصف لقائه برئيس وزراء كندا بالودي رغم الخلافات التجارية

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال قمة مجموعة السبع في ألبرتا بكندا-رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال قمة مجموعة السبع في ألبرتا بكندا-رويترز

A A A
طباعة المقال

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس محادثته مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال عشاء في كوريا الجنوبية بأنها “لطيفة للغاية”، في وقت يشهد فيه البلدان توتراً متزايداً حول القضايا التجارية.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية حول مضمون الحوار في تصريحاته للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، مؤكداً أن المحادثة كانت ودية رغم الخلافات القائمة.

يذكر أن ترامب كان قد أشار قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه لم يعتزم لقاء مسؤولين كنديين، ما جعل تصريحاته الأخيرة مثار اهتمام الصحافة الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عمال يرممون أجزاء من مدينة بابل القديمة تضررت بسبب تتغير المناخ في العراق
تغير المناخ يهدد مدينة بابل وأور: آثار مهد الحضارات على شفا الاندثار
دخان يتصاعد من الجانب الأفغاني بعد تبادل إطلاق نار بين باكستان وأفغانستان
أفغانستان وباكستان توافقان على استئناف محادثات السلام في إسطنبول
النفط
أسعار النفط تستقر بعد خفض ترامب الرسوم الجمركية على الصين

الأكثر قراءة

مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!
هولندا
حزب الديمقراطيين دي-66 يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات هولندا