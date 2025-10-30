ترامب يصف لقائه برئيس وزراء كندا بالودي رغم الخلافات التجارية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس محادثته مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال عشاء في كوريا الجنوبية بأنها “لطيفة للغاية”، في وقت يشهد فيه البلدان توتراً متزايداً حول القضايا التجارية.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية حول مضمون الحوار في تصريحاته للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، مؤكداً أن المحادثة كانت ودية رغم الخلافات القائمة.

يذكر أن ترامب كان قد أشار قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه لم يعتزم لقاء مسؤولين كنديين، ما جعل تصريحاته الأخيرة مثار اهتمام الصحافة الدولية.