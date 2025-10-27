ترامب يصل إلى طوكيو ضمن جولته الآسيوية ويطمح لإبرام اتفاق تجاري مع الصين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى طوكيو ضمن جولته الآسيوية، معرباً عن أمله في إضافة اتفاق تجاري مع الصين إلى سلسلة الاتفاقات التي أبرمها خلال زيارته الحالية للمنطقة. وقد حظي باستقبال رسمي واسع في العاصمة اليابانية، بعد أن أبرم صفقات مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال محطته الأولى في ماليزيا، ومن المقرر أن تختتم الجولة بلقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن المفاوضين من أكبر اقتصادين في العالم توصلوا الأحد إلى إطار عمل يهدف إلى تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيف القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة، ما دفع الأسواق الآسيوية إلى مستويات قياسية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة قبل الهبوط: “أكنّ احتراماً كبيراً للرئيس شي وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق”. وأكد أن لقائه مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي، المقرر غداً الثلاثاء، سيكون فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك التزامات اليابان بشراء شاحنات وفول الصويا والغاز الأمريكي.

وشهدت طوكيو تعزيزات أمنية كبيرة استعداداً لوصول ترامب، شملت اعتقال رجل يحمل سكينا خارج السفارة الأمريكية وتنظيم احتجاج مناهض له في وسط المدينة. كما من المتوقع أن يعقد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ونظيره الياباني ريوسي أكازاوا اجتماعاً لمتابعة تفاصيل اتفاق الرسوم الجمركية المبرم في يوليو الماضي.

وتسعى الجولة الآسيوية لترامب إلى تعزيز شبكة الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارات الأمريكية في المنطقة، مع التركيز على توطيد التحالفات مع اليابان وكوريا الجنوبية وضمان استقرار العلاقات التجارية مع الصين.