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ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار تعويضا لأميركا عن أضرار كورونا

6 - يونيو - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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طالب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الصين بدفع “تعويضات” للولايات المتحدة جراء الأضرار التي الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما قالت صحيفة “هيل” الأمريكية.

وقال ترامب، في خطاب أمام مؤتمر للحزب الجمهوري، عقد بولاية نورث كارولينا إن على بكين أن تدفع تعويضات بقيمة 10 تريليونات دولار، مشدد على أن الدول المدينة للصين يجب أن تتوقف عن دفع الأموال.

وأوضح أن تلك الأموال يمكن أن تتحول إلى دفعة على الحساب من تلك التعويضات.

ولفت ترامب إلى ضرورة أن تفرض بلاده رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة على جميع البضائع والسلع القادمة من الصين، قائلا: “على الحزب الشيوعي وعلى الصين أن يدفعا لنا، ويجب أن يفعلا ذلك”.

وعاد ترامب إلى التأكيد في خطابه على أنه كان محقا عندما قال أن “الفيروس الصيني” قد جرى تصنيعه في المختبرات، وهي فرضية لم تثبت حتى الآن.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت في الشهر الماضي أن العلماء في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات قدأصيبوا بأعراض تشبه أعراض مرضد كوفيد-19 لدرجة أنهم احتاجوا إلى دخول المستشفى في نوفمبر 2019 ..

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، كان قد أمر في أواخر الشهر الماضي وكالات الاستخبارات بـ “مضاعفة جهودهم” للتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن أصول الفيروس، وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا.

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