ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر خدمة المتحولين جنسيا بالجيش

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا اليوم الخميس السماح بتطبيق أمره التنفيذي الذي يحظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، في حلقة من سلسلة توجيهات أصدرها الرئيس الجمهوري للحد من حقوق المتحولين جنسيا.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة مقدمة للمحكمة إلغاء أمر قاضي المحكمة الجزئية بنيامين سيتل، ومقره سياتل، الذي يمنع الجيش من تنفيذ أمر ترامب بحظر الخدمة في الجيش على المتحولين جنسيا.

وخلص سيتل إلى أن أمر ترامب ينتهك على الأرجح الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون وهو حق منصوص عليه في التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

وقالت وزارة العدل في المذكرة إن أمر القاضي “لا يمكن أن يتوافق مع الاحترام الكبير الذي تستحقه القرارت المهنية العسكرية (التي تصدرها وزارة الدفاع)”.

ورفع سبعة جنود متحولين جنسيا يؤدون الخدمة فعليا ورجل متحول جنسيا يسعى للالتحاق بالجيش وجماعة تدافع عن الحقوق المدنية الدعوى أمام سيتل.