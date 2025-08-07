الجمعة 13 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يطلب من المحكمة العليا رفع القيود على مداهمات الهجرة

منذ 17 ثانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس في محاولة للدفاع عن مداهماتها على المهاجرين بعد أن منعت قاضية اتحادية في لوس انجليس أجهزة إنفاذ القانون من تصنيف الأفراد على أساس العرق أو اللغة خلال ملاحقة المراد ترحيلهم.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة العليا في دعوى طارئة رفع أمر القاضية الذي يمنع المسؤولين مؤقتا من إيقاف أو احتجاز الأشخاص دون “اشتباه على أسس معقولة” بأنهم في البلاد بشكل غير قانوني، بالاعتماد فقط على شكلهم أو انتمائهم العرقي أو إذا كانوا يتحدثون الإسبانية أو الإنجليزية بلكنة.

وينطبق أمر القاضية على الولاية القضائية لمحكمتها وتشمل جزءا كبيرا من جنوب كاليفورنيا.

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    خفر السواحل الفلبيني
    خفر السواحل: مقتل 2 في تحطم طائرة هليكوبتر في نهر مسيسبي
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
    إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين بأمريكا على قاعدة عسكرية
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
    ترامب: لقائي مع بوتين ليس مشروطا بمقابلة بين الرئيس الروسي وزيلينسكي

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟