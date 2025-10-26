ترامب يعبر عن ثقته في التوصل لاتفاق بعد المحادثات مع الصين في ماليزيا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يلتقي معه‭ ‬هذا الأسبوع، وذلك بعد أن اختتم كبار المسؤولين الاقتصاديين من كلا البلدين يوم الأحد مناقشات على مدى يومين لتهدئة الحرب التجارية.

والتقى وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جولة خامسة من المناقشات بالحضور الشخصي منذ مايو أيار.

وقال بيسنت للصحفيين “أعتقد أن لدينا إطار عمل ناجحا للغاية سيناقشه القادة يوم الخميس”.

ووصل ترامب إلى ماليزيا اليوم الأحد لحضور قمة آسيان، وهي محطته الأولى في جولته الآسيوية التي تستمر خمسة أيام، ومن المتوقع أن تختتم بلقاء مباشر مع شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وبعد المحادثات التي جرت بين الجانبين، أبدى ترامب نبرة إيجابية، قائلا “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين”.

وألمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال عقد اجتماعات مع نظيره الصيني في الصين والولايات المتحدة.

وقال “اتفقنا على اللقاء. سنلتقي بهم لاحقا في الصين، وسنلتقي في الولايات المتحدة، إما في واشنطن أو في مار إيه لاجو”.

هدنة تجارية

يتطلع الجانبان إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير على سلع بالغة الأهمية من بينها معادن نادرة.

وتراجعت بكين وواشنطن عن معظم رسومهما الجمركية على سلعهما المتبادلة بموجب هدنة تجارية من المقرر أن تنتهي في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأكد بيسنت إمكانية تمديد الهدنة إذا قرر ترامب ذلك، وهو التمديد الثاني منذ إقرارها لأول مرة في مايو أيار.

وأضاف بيسنت أن الجانبين أجريا “مفاوضات مهمة جدا” وناقشا ملفات التجارة والمعادن النادرة والفنتانيل وتطبيق تيك توك، فضلا عن مجمل العلاقات بين البلدين.