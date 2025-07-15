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ترامب يعترف: "خاب أملي ببوتين" لكن العلاقات بيننا لم تنقطع

منذ 8 ساعات
ترامب وبوتين

ترامب وبوتين

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عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه استدرك بأنه لم ينه علاقاته معه.

وقال ترامب في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “خاب أملي ببوتين، لكنني لم أنهِ علاقتي به، إلا أنني أشعر بخيبة أمل تجاهه”.

وأشار ترامب إلى أن إدارته ناقشت إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن وقف الحرب في أوكرانيا 4 مرات منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعندما سُئل عن كيفية إقناع بوتين بوقف الحرب في أوكرانيا، أجاب ترامب: “نحن نعمل على ذلك”.

​​​​​​​​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

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