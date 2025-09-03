الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

ترامب يعتزم إجراء محادثات بشأن أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

منذ 11 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم إجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما لم تسفر القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في أغسطس آب عن تحقيق انفراجة.

ويشعر ترامب بالإحباط بسبب عدم تمكنه من وقف القتال، الذي اندلع بعد أن شنت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، إذ كان يتوقع في البداية أنه سيستطيع وقف الحرب بسرعة عند توليه منصبه في يناير كانون الثاني الماضي.

وذكر ترامب أنه سيجري محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المتوقع أن يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق من اليوم أن عدد من الزعماء الأوروبيين، من بينهم زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجرون اتصالا بترامب بعد ظهر غد الخميس.

وكان من المتوقع أن تأتي هذه الدعوة عقب اجتماع عبر الفيديو عقد يوم الخميس الماضي استضافته فرنسا بمشاركة نحو 30 دولة لبحث أحدث الجهود لتوفير الدعم الأمني لأوكرانيا حال إبرام اتفاق سلام مع روسيا. وكان من المتوقع أيضا أن يندد قادة أوروبيون بإحجام موسكو عن التفاوض.

    المصدر :
  • رويترز

