ترامب يعرب عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 11:58 صباحًا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع كيم: “أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك”، مضيفا أنه “يتفق” مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.

وكان مسؤول أميركي كبير قال أمس الجمعة إن ترامب لن يلتقي كيم في كوريا الجنوبية، رغم تكهنات في هذا الصدد، مشيرا إلى رغبة ترامب في عقد هذا اللقاء مستقبلا.

وبدوره، قال كيم الشهر الماضي إن لديه “ذكريات جميلة” عن ترامب وإنه منفتح على عقد محادثات إذا تراجعت الولايات المتحدة عن مطلبها “الواهم” بأن تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.

وتتضمن جولة ترامب التي تشمل زيارة اليابان وماليزيا، إجراء محادثات مهمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.

لقاء لولا

من جهة أخرى، قال ترامب إنه يتوقع لقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال قمة آسيان في ماليزيا، وهو ما وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بأنه يأتي ضمن مساعي الرجلين لتصحيح علاقتهما.

وخلال تصريحات لصحفيين في الطائرة الرئاسية الأميركية صباح اليوم السبت، رد ترامب على سؤال بهذا الشأن قائلا “أظن أننا سنلتقي، نعم”.

وردا عل سؤال لمعرفة إن كان مستعدا لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل، بدا أن ترامب يفتح الباب لذلك حيث رد قائلا “في ظل الظروف المناسبة”.

