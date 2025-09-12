ترامب يعلن القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

مجموعة من الصور تظهر المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت على الناشط والمعلق اليميني الأمريكي تشارلي كيرك خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، في أوريم، يوتا، الولايات المتحدة، رويترز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مشتبه به في حادثة اغتيال المؤثر الأميركي والناشط المحافظ تشارلي كيرك في إحدى جامعات ولاية يوتا، وذلك بعد عملية مطاردة واسعة النطاق.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “أعتقد أننا ألقينا القبض عليه”، مشيراً إلى أن شخصاً يعرف المشتبه به سلّمه للسلطات الأميركية.

وكانت جهات إنفاذ القانون نشرت صوراً جديدة للمشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك، وهو يرتدي قميصاً أسود بأكمام طويلة عليه علم أميركي ونسر وعبارة “أرض الأحرار، موطن الشجعان”.

كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” على حسابه في “إكس”، اليوم الجمعة، فيديو للمشتبه به في جامعة وادي يوتا، يوم العاشر من سبتمبر الحالي، بعد إطلاق النار.

فيما أعلن حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس، أنه يتم حالياً تجهيز الأدلة الجنائية في حادثة الاغتيال، مشيراً إلى أن السلطات مستعدة لتطبيق عقوبة الإعدام في قضية اغتيال الناشط.

ووقعت عملية القتل خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد حوالي 65 كيلومتراً جنوبي سولت ليك سيتي.

فيما أظهر مقطع فيديو من موقع الفعالية كيرك (31 عاماً) وهو ينزف بغزارة من جراء تلقيه طلقاً نارياً في عنقه، وأعلنت وفاته لاحقاً رغم محاولات إنقاذه.

يذكر أن تشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب والذي بات اليمين الأميركي ينظر إليه كـ”شهيد”، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة.

وفيما لا تزال هوية القاتل ودوافعه مجهولة، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى أن الهجوم كان “محدّد الهدف”.