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ترامب يعلن بدء شحن أنظمة "باتريوت" الدفاعية لأوكرانيا من ألمانيا

منذ 9 ساعات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء إرسال شحنة أنظمة الدفاع الجوية من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا من ألمانيا.

وقال ترامب في تصريح صحفي: “بدأ شحن الصواريخ من ألمانيا، وستحصل الولايات المتحدة على ثمنها كاملا”.

وأوضح ترامب أن هذه الشحنة تتم بموجب اتفاقية مدعومة من حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وأن الدفعات ستسدد إما من خلال الناتو أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والاثنين، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستنتج الأسلحة التي سترسل لأوكرانيا وأن حلف الناتو سيغطي تكاليفها.

كما توعد برفع الرسوم الجمركية على روسيا بنسبة 100 بالمئة في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا خلال 50 يوما.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

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