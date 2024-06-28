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ترامب يعلن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية 2024 إلا بشروط محددة!

منذ ساعتين
ترامب في أول مناظرة رئاسية لعام 2024 في أتلانتا - رويترز

ترامب في أول مناظرة رئاسية لعام 2024 في أتلانتا - رويترز

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أعلن دونالد ترامب، فجر الجمعة (مساء الخميس بالتوقيت المحلي الأميركي)، رفضه الالتزام بالاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة التي ستُجرى نوفمبر، وذلك خلال المناظرة التاريخية التي جمعت ترامب بمنافسه اللدود الرئيس جو بايدن.

وردا على سؤال عمّا إذا كان سيعترف بنتيجة الانتخابات التي سيتواجه فيها مع خصمه الديمقراطي جو بايدن، راوغ ترامب مُجيبا “إذا كانت الانتخابات نزيهة ومنصفة، بالتأكيد”.

وأعلن الرئيس ترامب الذي يُصرّ على القول لمؤيّديه إنّ انتخابات 2020 قد سُرقت منه، خلال مناظرته الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، إنّ العنف السياسي “غير مقبول”، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة.

وردا على سؤال صحافيّة في شبكة “سي إن إن” حول ما إذا كان بإمكانه القول إنّ العنف السياسي “بأيّ شكل من الأشكال” غير مقبول، أجاب المرشّح الجمهوري “حسنا، لا ينبغي أن أقول ذلك، لكنني بالطبع أؤمن به، إنه غير مقبول على الإطلاق”.

وتبادل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب الهجمات بشأن قضايا مثل الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة في مناظرتهما الأولى، والتي أتاحت للناخبين فرصة نادرة لرؤية المرشحين الأكبر سنا لانتخابات رئاسية أميركية جنبا إلى جنب.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تحدث الرئيس السابق ترامب لمدة 40 دقيقة خلال المناظرة، فيما تحدث الرئيس بايدن لـ35 دقيقة فقط.

وتحدّى الرئيس الأميركي السابق الجمهوري ترامب خلفه جو بايدن، داعيا إيّاه إلى الخضوع لاختبار إدراكي، قائلا إنّه لا يعتقد أنّ منافسه الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024 قادر على اجتياز اختبار كهذا.

وبحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” CNN عن مسؤول ديمقراطي، فإن أداء الرئيس بايدن لم يكن جيداً، مشيرة إلى أن هناك قلقا في أوساط الديمقراطيين بعد أداء الرئيس خلال المناظرة التاريخية. كما نقلت الشبكة عن مصادر القول إن إثارة بايدن ملف الحدود خلال رده على سؤال عن الإجهاض كان محرجا.

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