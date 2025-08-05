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ترامب يعلن عزمه رفع الرسوم الجمركية على الهند قريبا بسبب مشتريات النفط الروسي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 4:28 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيرفع “بشكل كبير” الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند من نسبتها الحالية البالغة 25 بالمئة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة نظرا لاستمرار الهند في شراء النفط الروسي.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة (سي.إن.بي.سي) “إنهم يغذون آلة الحرب، وأنا لست راضيا عن ذلك”، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند تتمثل في رسومها الجمركية المرتفعة للغاية.

ولم يحدد نسبة رسوم جمركية جديدة للهند.

وقال ترامب أمس في منشور على موقع تروث سوشيال “الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءا كبيرا منه أيضا في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية”.

وتابع “لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة”.

وكان ترامب قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند مشيرا إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضا عقوبة لم يحددها.

وقال مصدران حكوميان هنديان في وقت سابق لرويترز إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب.

وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي.

ويقول تقرير سابق نشرته جريدة “نيويورك تايمز” الأميركية، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية.

وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها.

    المصدر :
  • رويترز

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