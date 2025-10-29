ترامب يعلن عن تقدم تجاري مع كوريا الجنوبية خلال جولته في آسيا

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج تفاصيل اتفاقهما التجاري المشوب بالتوتر خلال قمة عقدت في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، وعبر ترامب عن تفاؤله بشأن القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب خلال حفل عشاء مع لي وعدد من القادة الإقليميين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “توصلنا إلى اتفاق، ونحن على وشك الانتهاء منه تماما”.

وأعلن الحليفان في يوليو\تموز عن اتفاق تتجنب بموجبه سول الرسوم الجمركية الأمريكية الأسوأ على وارداتها، عبر ضخ استثمارات جديدة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجمركية. ولكن واجهت المحادثات بشأن هيكل هذه الاستثمارات تحديات حالت دون المضي قدما.

وقال مساعدون للرئيس الكوري الجنوبي إن ترامب ولي توصلا إلى اتفاق مكن بموجبه أن تقسّم سول الاستثمارات البالغة 350 مليار دولار إلى 200 مليار دولار تدفع نقدا على أقساط بقيمة 20 مليار دولار، مع تخصيص 150 مليار دولار المتبقية لاستثمارات في قطاع بناء السفن وهو المجال الذي تعهدت كوريا الجنوبية بمساعدة ترامب على استعادته.

ووصل ترامب إلى مدينة جيونج جو قادما من طوكيو بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية عن تجربة إطلاق صاروخ كروز قادر على حمل رؤوس نووية.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا الخميس في مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية لإجراء محادثات.

وفي تصريحات للصحفيين في طريقه إلى كوريا الجنوبية، تجاهل ترامب تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، مؤكدا أن تركيزه منصب بالكامل على لقائه المرتقب مع شي رئيس ثاني أكبر اقتصاد في العالم.