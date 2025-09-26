ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تشمل الشاحنات الثقيلة والأدوية والأثاث

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية على مجموعة واسعة من الواردات، شملت فرض 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية و25% على الشاحنات الثقيلة، على أن يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل.

وتُعد الرسوم الجمركية إحدى أبرز سمات ولايته الثانية، إذ طالت شركاء تجاريين رئيسيين وتراوحت بين 10 و50% على مختلف السلع، ما زاد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وأثر سلباً على قرارات الاستثمار والأعمال.

الإعلان الذي نُشر عبر منصة “تروث سوشيال” لم يوضح ما إذا كانت هذه الرسوم ستُضاف إلى الرسوم القائمة أو ما إذا كانت بعض الاقتصادات، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، ستحصل على إعفاءات.

كما كشف ترامب عن 50% رسوماً على خزائن المطابخ والحمامات و30% على الأثاث المنجّد، مشيراً إلى أن جميع هذه الرسوم ستُطبق ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وقال إن الهدف من ذلك هو مواجهة “تدفق السلع المنزلية بكميات كبيرة من الخارج إلى الولايات المتحدة”.

وقد شهدت أسهم شركات الأدوية في آسيا تراجعاً ملحوظاً إثر الإعلان، فيما اعتُبرت هذه الخطوة جزءاً من مسعى إدارة ترامب إلى إحكام الجانب القانوني لقراراتها التجارية، في ظل قضية معروضة أمام المحكمة العليا تتعلق بشرعية الرسوم الجمركية الشاملة.

وأوضح ترامب أن الرسوم البالغة 100% ستطال أي دواء يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع، باستثناء الشركات التي بدأت بالفعل بإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة.