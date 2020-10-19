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ترامب يعلن قرب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

منذ 7 دقائق
ترامب

ترامب

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اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر” الإثنين، “أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم”.

وأضاف “بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان”.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب  بصدد الاتفاق مع السودان على رفعه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والإعلان عن ذلك قد يكون خلال أيام.

وقال أحد المسؤولين لرويترز، إن الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائما على التفاصيل.

وكان مصدر حكومي سوداني، قال، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وافق مبدئيا على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن “بشرط”، في تغير لموقفه السابق الرافض بشكل مطلق لهذه الخطوة.

وتحدثت تقارير خلال الأيام الماضية أن المفاوضات بين السودان وإسرائيل قطعت شوطاً بعيداً وأن توقيع اتفاق السلام بين البلدين متوقف على موافقة حمدوك الذي أظهر رفضاً في وقت سابق.

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