ترامب يعلن وفاة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن وفاة المؤثر المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية في حرم إحدى الجامعات في ولاية يوتا.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “لقد مات تشارلي كيرك العظيم، بل والأسطوري أيضا. لم يكن أحد يفهم أو يملك قلبا شابا في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من تشارلي”.

وأفاد مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون في وقت سابق بأن كيرك يرقد في حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار في رقبته.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الفعالية كيرك وهو ينزف بغزارة جراء ما بدا أنه جرح ناجم عن طلق ناري قرب عنقه.

وحدث ذلك خلال فعالية جماهيرية بجامعة وادي يوتا. وعلق ترامب على إصابة السياسي بالدعاء للضحية.

وقالت السلطات إن المشتبه به قيد الاحتجاز.