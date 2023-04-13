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ترامب يعود إلى نيويورك ليتمّ الاستماع إليه في إطار محاكمة مدنية

منذ 10 دقائق
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مجدّداً إلى نيويورك، اليوم الخميس 13/4/2023، ليتمّ الاستماع إليه في إطار محاكمة مدنية تتعلّق بتهم احتيال ضمن مجموعته “منظمة ترامب”، وذلك بعد أسبوع من توجيه اتّهامات جنائية إليه في قضية منفصلة.

ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جايمس دعوى ضدّ ترامب وثلاثة من أبنائه، مطالبة إياهم بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار عن احتيالات ضريبية ومالية عند تقييم أصول المجموعة.

وكتب ترامب عن المدعية العامة الأميركية من أصول إفريقية، والمنتخبة بدعم من الديموقراطيين، “سأتوجّه إلى وسط المدينة (نيويورك) لمقابلة امرأة عنصرية سمحت بتسريب (معلومات عن) أنّني سأكون هناك في الساعة 9:30 صباحاً”.

وكانت المدّعية العامة استمعت إلى ترامب تحت القسم في آب. وحدّد القضاء في نيويورك موعد المحاكمة في الثاني من تشرين الأول 2023.

ووصف الرئيس السابق، الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض في العام 2024، القضية بأنّها “سخيفة… تماماً مثل جميع دعاوى التدخّل الانتخابي التي أواجهها”.

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