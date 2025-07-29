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ترامب يفتتح ملعبا للغولف في اسكتلندا قبل عودته للتركيز على الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 5:28 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قص الشريط خلال حفل الافتتاح الكبير لملعب ترامب إنترناشونال غولف لينكس أبردين في بالميدي، أبردين، اسكتلندا، بريطانيا، 29 يوليو 2025. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قص الشريط خلال حفل الافتتاح الكبير لملعب ترامب إنترناشونال غولف لينكس أبردين في بالميدي، أبردين، اسكتلندا، بريطانيا، 29 يوليو 2025. رويترز

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افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا ملعبا جديدا للغولف في ممتلكاته مترامية الأطراف في اسكتلندا اليوم الثلاثاء، وقال إنه سيلعب جولة سريعة قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة للتركيز على التعامل مع الأزمات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وانضم إلى ترامب، الذي اختتم زيارة استغرقت خمسة أيام إلى اسكتلندا، لاعبو كرة قدم سابقون ولاعبو جولف وقادة أعمال في أول جولة غولف في ملعبه الجديد المكون من 18 حفرة، وهو الثاني من نوعه، بالقرب من أبردين في اسكتلندا.

وسرعان ما تحولت الرحلة، التي وصفت في البداية بأنها زيارة خاصة، إلى مهمة دبلوماسية تضمنت إبرام اتفاقية تجارية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولين بريطانيين وإجراء مكالمات هاتفية لإنهاء الحرب المندلعة حديثا بين كمبوديا وتايلاند.

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين، كثف ترامب الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة.

وردا على سؤال في فعالية اليوم الثلاثاء عما سيقوله لنتنياهو، قال ترامب إنه يحاول “تسوية الأمور”.

وذكر ترامب خلال محادثاته مع ستارمر أنه لا يتفق مع تقييم نتنياهو بأنه لا يوجد مجاعة في غزة، كما قلل المهلة الممنوحة للرئيس الروسي فلاديمير لإحراز تقدم بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب قبل أن يلعب الغولف “أتطلع إلى اللعب اليوم، سنلعب بسرعة كبيرة قبل أن أعود إلى العاصمة (واشنطن) ونقوم بإطفاء الحرائق في جميع أنحاء العالم”، وذلك في إشارة إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.

وأضاف “أوقفنا حربا، أوقفنا حوالي خمسة حروب، وهذا أهم بكثير من لعب الغولف”.

ورشحت عدة دول ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، في رسالة أيدتها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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