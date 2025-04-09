ترامب يفتخر بالإيرادات اليومية: سياسة الرسوم الجمركية تثبت "نجاحها المبهر"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة من قبل بلاده على بقية الدول تجلب يوميا ما يقرب من 2 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، الثلاثاء، تطرق فيها للرسوم الجمركية التي أعلنها قبل أيام.

ووصف ترامب الرسوم الجديدة بأنها “اتفاقيات تجارية خاصة”، وأن إدارته “تقوم بعمل جيد للغاية” تؤدي إلى هذه الإيرادات اليومية من الرسوم الجمركية.

وقال الرئيس الأمريكي: “في الوقت الحالي تتجه اليابان إلى أمريكا لإبرام اتفاق، وكذلك كوريا الجنوبية وآخرون يفعلون الشيء نفسه”.

والثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، إن نحو 70 دولة تواصلت مع الرئيس ترامب لبدء المفاوضات منذ إعلان الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 من أبريل الجاري.​​​​​​​

وأعلن ترامب، في 2 أبريل الحالي، فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

وقرر ترامب تطبيق رسوم بنسبة 34 في المئة على الصين، و20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، و46 في المئة على فيتنام، و24 في المئة على اليابان، و26 في المئة على الهند، و30 في المئة على جنوب إفريقيا و37 في المئة على بنغلاديش، و17 في المئة على إسرائيل و10 في المئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على بريطانيا.

كما فرض رسوما بنسبة 10 في المئة على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 في المئة، والعراق 39 في المئة، والجزائر 30 في المئة.