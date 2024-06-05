ترامب يفوز بأول اختبار انتخابي منذ إدانته

بعد إدانته في نيويورك، حقق المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أول اختبار انتخابي له، خلال الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات الأميركية.

والرئيس السابق هو الجمهوري الوحيد الذي لا يزال مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، بعد أن انسحب منافسوه المحافظون منذ فترة طويلة.

لكن الجدول الزمني للانتخابات الأميركية يسمح لبعض الولايات بتنظيم انتخابات تمهيدية تفضي إلى تسمية المرشح الذي سيتم اختياره في يوليو في مؤتمر الحزب.

وهذا ما جرى الثلاثاء في مونتانا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو وداكوتا الجنوبية.

ورغم أن دونالد ترامب هو الجمهوري الوحيد رسمياً الذي لا يزال في السباق ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلا أن أسماء منافسيه السابقين من المحافظين لا تزال مدرجة على بطاقات الاقتراع التي تم طبعها قبل أشهر.

وهي نقطة استغلها بعض الناخبين الجمهوريين حتى الآن للتعبير عن استيائهم من الملياردير.

وبالتالي، تمثل تحدي الانتخابات التمهيدية الثلاثاء في قياس مدى دعم الناخبين الجمهوريين لدونالد ترامب، بعد صدور الحكم.

وحصل المرشح السبعيني على نتيجة جيدة في كل من هذه الولايات، كما في نيو مكسيكو حيث حصد 85% من الأصوات.

في خطوة غير مسبوقة بحق رئيس أميركي سابق، دين ترامب الخميس في نيويورك بكل التهم الموجهة إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعه أموالاً لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية.

وقال القاضي خوان ميرشان إن النطق بالعقوبة سيتم صباح 11 يوليو، أي قبل أربعة أيام من بدء اعمال المؤتمر الجمهوري.