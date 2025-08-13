ترامب يفوز بطعن قضائي بشأن تجميد المساعدات الخارجية

قضت محكمة استئناف اتحادية، اليوم الأربعاء، بإلغاء أمر قضائي أصدرته محكمة أدنى كان يلزم إدارة ترامب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية.

وفي قرارٍ صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت عندما أمرت إدارة ترامب بإعادة تقديم مدفوعات مساعدات خارجية سبق أن وافق عليها الكونجرس.

وفرض ترامب تعليقا لمدة 90 يوما على جميع المساعدات الخارجية في 20 يناير كانون الثاني، وهو نفس اليوم الذي تولى فيه منصبه لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وجاء في أعقاب أمره التنفيذي خطوات عدائية لتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الأمريكية الرئيسية للمساعدات الخارجية، بما في ذلك منح إجازات طويلة للعديد من موظفيها، ودراسة ضم الوكالة التي كانت مستقلة في السابق إلى وزارة الخارجية.

ورفعت منظمتان غير ربحيتين، تتلقيان تمويلا اتحاديا، وهما ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز وشبكة تطوير الصحافة، دعوى قضائية زعمتا فيها أن تجميد ترامب للتمويل غير قانوني.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، إدارة ترامب بدفع ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات المستحقة لشركائها في المجال الإنساني بأنحاء العالم.

وقالت قاضية الدائرة كارين هندرسون، نيابة عن الأغلبية المكونة من قاضيين، إن المنظمتين غير الربحيتين “تفتقران إلى سبب قانوني للضغط من أجل مطالباتهما”، وبالتالي لا تستوفيان شروط طلب إصدار أمر قضائي.

وعينت هندرسون في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان.

وانضم إليها قاضي الدائرة جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب.