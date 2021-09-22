ترامب يقاضي ابنة شقيقه و”نيويورك تايمز”

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على ابنة شقيقه ماري ترامب، وعلى صحيفة “نيويورك تايمز” بسبب مقالة نشرت عام 2018، تزعم “مشاركته في مخططات ضريبية مشكوك فيها”.

والدعوى القضائية رفعت في محكمة مقاطعة دوتشيس في نيويورك يوم أمس الثلاثاء، وتزعم أن ماري ترامب وصحيفة “نيويورك تايمز” وعلى الأقل 3 من مراسليها “تورطوا في مؤامرة خبيثة، للحصول على سجلات شديدة السرية والحساسية”، تتعلق بالشؤون المالية للرئيس الأمريكي السابق.

ووفقا للدعوى القضائية، تكبد دونالد ترامب أضرارا لا تقل عن مائة مليون دولار أمريكي، نتيجة الإجراءات المزعومة. كما تزعم الدعوى أن صحيفة “نيويورك تايمز” أثرت على ماري ترامب، لمساعدتها في الحصول على وثائق سرية، على الرغم من اتفاق التسوية الذي وقعته بعد طعن قانوني في وصية فريد ترامب.

“نيويورك تايمز” ومراسلوها الثلاثة الواردة أسماؤهم في الدعوى القضائية، وهم ديفيد بارستو وسوزان كريغ وراس بيوتنر، فازوا عام 2019 بجائزة “بوليتزر”، في فئة “التقارير التفسيرية”، عن تحقيقهم الذي استغرق 18 شهراً، وتوج بالمقالة المذكورة.

عندما نشرت المقالة، رفض ترامب ما جاء فيها، ووصفها بـ”المملة”.