الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
ترامب يقاضي نيويورك تايمز بتهمة التشهير ويطلب 15 مليار دولار

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 12:35 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أظهر ملف دعوى أمام محكمة بفلوريدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز وأربعة من صحفييها والدار التي تنشرها (بنغوين راندم هاوس) أمس الاثنين تتضمن تهما بالتشهير والقذف وإلحاق الضرر بسمعته، وطلب 15 مليار دولار على الأقل.

وتتضمن دعوى ترامب سلسلة من المقالات التي نشرتها الصحيفة، إحداها افتتاحية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024 قالت فيها إنه غير مؤهل للمنصب، إلى جانب كتاب نشرته دار بنغوين عام 2024 بعنوان “الخاسر المحظوظ: كيف بدد دونالد ترامب ثروة والده وخلق وهم النجاح”.

وجاء في الملف الذي تم إيداعه أمس الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في المقاطعة الوسطى بفلوريدا أن “المدعى عليهم قاموا بنشر الكتاب والمقالات بنية خبيثة وهم يدركون أن هذه المنشورات مليئة بالتشويه والافتراء البغيض عن الرئيس ترامب”.

وقال محامو ترامب في ملف الدعوى إن تلك المواد التي جرى نشرها أضرت بأعمال ترامب وسمعته الشخصية، مما تسبب في خسارة اقتصادية كبيرة لعلامته التجارية وفرصه المالية.

وأوضحوا أن “الضرر الذي لحق بقيمة أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا هو أحد الأمثلة على كيفية إلحاق التشهير الذي قام به المدعى عليهم الضرر بالرئيس ترامب”.

