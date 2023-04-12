الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يقسو على ماكرون ويتهمه بـ"التذلل للصين"!

منذ 34 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوماً قاسياً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهماً إياه بـ”التذلل” لنظيره الصيني شي جينبينغ بعد زيارته لبكين.

ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى “ألا يكون تابعا” للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، بهد زيارته لآسيا.

وقال الرئيس الأميركي السابق في مقابلة مع محطة “فوكس نيوز”، “ماكرون وهو صديق، يتذلل للصين”.

واتهم دونالد ترامب إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.

وأضاف “لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق”. وتابع “قلت لنفسي حسنًا! فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن!”.

وسعت إدارة بايدن الاثنين إلى التخفيف من حدة الجدل مؤكدة أن الولايات المتحدة تربطها “علاقة ثنائية رائعة” مع فرنسا.

وفي مواجهة الاحتجاج دافع الإليزيه عن موقف الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن أوروبا “يجب أن تكون قادرة على إسماع صوتها الخاص”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الرئيس جو بايدن
بايدن يلتقي مع رئيس وزراء بريطانيا في بلفاست
شعار المخابرات الأمريكية CIA
أول تعليق لمدير الـCIA بعد تسريب الوثائق السرية في أمريكا
تايوان
الصين تعتزم إغلاق المجال الجوي شمالي تايوان

الأكثر قراءة

نانسي عجرم وعائلتها
بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور
ندى ظلام وزوجها
وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟