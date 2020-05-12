ترامب يكشف حالة بنس الصحية بعد إجرائه فحص كورونا

أفادت وسائل إعلام أميركية ، الاثنين، بأن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد، إلا أن البيت الأبيض نفى الأمر تماما.

وبعدما نفى البيت الأبيض، الأحد، عزل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مؤكدا أنه شارك في اجتماعات في البيت الأبيض، الاثنين، كالمعتاد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه بنس خضع لـفحص كورونا الأحد والاثنين وكانت النتيجة سلبية.

يشار إلى أن وكالة “بلومبرغ”، كانت نقلت عن 3 أشخاص مطلعين، أن نائب الرئيس مايك بنس عزل نفسه بعد تشخيص سكرتيره الصحافي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجد، على أنه مصاب بكوفيد19، حيث لم يحضر بنس، اجتماعا السبت مع الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين العسكريين، وفقا للوكالة، ونفت السلطات الأمر فيما بعد.

يذكر أن السكرتيرة الصحافية لبنس، كاتي ميللر، كانت ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي. حيث كان آخر اجتماع بينهما يوم الخميس.

وميلر متزوجة من أحد أقرب مساعدي ترمب، ستيفن ميللر.

“حجر معدل”

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن 3 من كبار مسؤولي الصحة من أعضاء خلية الأزمة أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

فيما قال رؤساء إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم سيعملون في الحجر الصحي، بينما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيمارس ما يسميه الحجر الصحي “المعدل”.