السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يلتقي رئيس الحكومة القطرية.. والأجواء "إيجابية"

منذ ساعتين
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

A A A
طباعة المقال

وصف دبلوماسي قطري اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك مساء الجمعة 12\9\2025، “بالـ”رائع”.

وكتب نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، في تغريدة على حسابه في إكس اليوم السبت 13\\2025، ” عشاء رائع مع الرئيس. انتهى للتو!”

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر ساعتين وناقش عدة ملفات، وكان إيجابياً جداً.

فيما حضر اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أيضاً، وفق ما نقلت بحسب مراسلة شبكة “NewsNation”، كيلي ماير.

وكان رئيس الوزراء القطري التقى قبل ذلك، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيا أيضاً، فيما وصف الاجتماع بالإيجابي.

أتت تلك الزيارة القطرية إلى الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة على الغارة التي شنتها إسرائيل على مجمع في الدوحة، كان يضم قادة من حركة حماس اجتمعوا لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

فيما أثارت تلك الضربة على العاصمة القطرية التي تؤدي دور الوسيط في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، غضباً عربياً ودوليا.

حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه انتقادا نادرا لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبر عن امتعاضه قائلا إنه “ليس سعيدا”.

في حين شدد رئيس الوزراء القطري في وقت سابق على أن نتنياهو “يجب أن يُساق إلى العدالة”، مضيفا أن الهجوم “قضى على أي أمل” لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

كما وصفت الخارجية القطرية الهجوم “بالغادر” الذي يتسق مع إرهاب دولة.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

زلزال- تعبيرية
زلزال بقوة 7.1 درجة يقع قرب ساحل كامتشاتكا في روسيا
رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى سكني أصيب بضربة صاروخية روسية يوم أمس، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في سومي، أوكرانيا، 25 مارس/آذار 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
3 قتلى في سومي.. وزيلينسكي يعلن فشل هجوم روسي هناك
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك
المؤشر ناسداك يغلق على مستوى قياسي مرتفع

الأكثر قراءة

الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!