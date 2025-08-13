الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
ترامب يلغي أمراً كان أصدره بايدن بشأن المنافسة

منذ 31 دقيقة
الرئيس ترامب وفريقه الأمني من غرفة العمليات وقت الهجوم على إيران - 22 يونيو 2025 - البيت الأبيض

الرئيس ترامب وفريقه الأمني من غرفة العمليات وقت الهجوم على إيران - 22 يونيو 2025 - البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى، يوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن عام 2021 بشأن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي.

وتؤدي الخطوة التي اتخذها ترامب إلى إلغاء مبادرة مميزة أطلقها بايدن للقضاء على الممارسات التي تلحق ضررا بالمنافسة في قطاعات متنوعة من الزراعة إلى الأدوية والعمالة.

ووقع بايدن في يوليو تموز 2021 أمرا تنفيذيا شاملا لتعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي كجزء من حملة واسعة النطاق لكبح ما وصفته إدارته بنمط من الانتهاكات المؤسسية، بدءا من رسوم شركات الطيران المفرطة إلى عمليات الاندماج الكبيرة التي ترفع التكاليف على المستهلكين.

وتبنى هذه المبادرات، التي حظيت بشعبية كبيرة بين الأمريكيين، مسؤولون من إدارة بايدن كان لعدد منهم صلة بتأسيس (مكتب الحماية المالية للمستهلك) في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ووجه ترامب انتقادات لهذا المكتب منذ توليه منصبه، وأعلن عن خطط لتقليص قوته العاملة بواقع 90 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

