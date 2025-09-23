ترامب يلغي اجتماعاً مع الديمقراطيين قبل إغلاق جزئي محتمل للحكومة

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس كان من المقرر أن يناقش مسارا لتفادي إغلاق جزئي للحكومة يبدأ الأسبوع المقبل، وأوضح أنه لن يجتمع معهم إلا في حال موافقتهم على بعض مطالبه.

وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) “أعتقد أنه لا يمكن لأي اجتماع مع قادتهم بالكونجرس أن يكون مثمرا”.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أعلنا في وقت سابق من اليوم أن ترامب وافق على عقد الاجتماع خلال الأسبوع الجاري في البيت الأبيض، قبل انتهاء التمويل في 30 سبتمبر أيلول.

وذكر شومر في بيان أن الديمقراطيين “مستعدون للعمل لتجنب الإغلاق”، لكنه قال إن “ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله”. وشدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على ضرورة معالجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وانتقد جيفريز إلغاء ترامب للاجتماع في منشور على منصة إكس.

وقال “ألغى دونالد ترامب للتو اجتماعا شديد الأهمية في المكتب البيضاوي معي ومع الزعيم شومر. يريد المتشددون إغلاق الحكومة لعدم رغبتهم في معالجة أزمة الرعاية الصحية التي سببها الجمهوريون والتي تدمر أمريكا”.