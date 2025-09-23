الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يلغي اجتماعاً مع الديمقراطيين قبل إغلاق جزئي محتمل للحكومة

منذ 10 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس كان من المقرر أن يناقش مسارا لتفادي إغلاق جزئي للحكومة يبدأ الأسبوع المقبل، وأوضح أنه لن يجتمع معهم إلا في حال موافقتهم على بعض مطالبه.

وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) “أعتقد أنه لا يمكن لأي اجتماع مع قادتهم بالكونجرس أن يكون مثمرا”.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أعلنا في وقت سابق من اليوم أن ترامب وافق على عقد الاجتماع خلال الأسبوع الجاري في البيت الأبيض، قبل انتهاء التمويل في 30 سبتمبر أيلول.

وذكر شومر في بيان أن الديمقراطيين “مستعدون للعمل لتجنب الإغلاق”، لكنه قال إن “ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله”. وشدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على ضرورة معالجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وانتقد جيفريز إلغاء ترامب للاجتماع في منشور على منصة إكس.

وقال “ألغى دونالد ترامب للتو اجتماعا شديد الأهمية في المكتب البيضاوي معي ومع الزعيم شومر. يريد المتشددون إغلاق الحكومة لعدم رغبتهم في معالجة أزمة الرعاية الصحية التي سببها الجمهوريون والتي تدمر أمريكا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب للأمم المتحدة: تغير المناخ "أكبر عملية خداع" على مستوى العالم
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (رويترز)
غروسي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر
أمير قطر: هجوم إسرائيل على الدوحة محاولة لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
للقرنفل فوائد رهيبة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟