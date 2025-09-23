ترامب يلقي اليوم كلمته أمام الأمم المتحدة وسط قلق عالمي إزاء سياسته الخارجية

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يحاول فيه قادة العالم جاهدين احتواء أزمات من غزة إلى أوكرانيا ويتشككون في ما إذا كانت الولايات المتحدة، بسياستها الخارجية “أمريكا أولا”، لا تزال مستعدة للاضطلاع بدور قيادي في الشؤون العالمية.

فمنذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني، قلب ترامب السياسة الخارجية الأمريكية رأسا على عقب وقلص المساعدات الخارجية وفرض رسوما جمركية على دول صديقة ومعادية على حد سواء وأقام علاقات أكثر دفئا، وإن كانت لا تخلو من التقلبات، مع روسيا.

وفي الوقت نفسه سعى إلى حل عدد من أكثر النزاعات المستعصية في العالم، وهو ما لم يحقق سوى نجاح محدود حتى الآن.

ومن المتوقع أن يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة كلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بما في ذلك ترامب الذي سيلقي ثاني كلمة بعد افتتاح الجلسة في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وستأتي كلمة ترامب بعد مرور ثمانية أشهر من ولايته الثانية التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات وأثارت مخاوف إنسانية وشكوكا حول مستقبل الأمم المتحدة، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى محاولة خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

ولم يقدم مسؤولو البيت الأبيض بعد أي مؤشرات بشأن ما سيقوله ترامب. لكن وثائق اطلعت عليها رويترز أشارت إلى أن إدارة ترامب تعتزم الدعوة هذا الأسبوع إلى تضييق الخناق على حق اللجوء بشكل حاد، سعيا للتراجع عن إطار يعود لما بعد الحرب العالمية الثانية بشأن الحماية الإنسانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن موقف ترامب الأكثر ميلا إلى القيود سيشمل إلزام طالبي اللجوء بطلب الحماية في أول دولة يدخلونها، وليس في دولة من اختيارهم.

ومن المتوقع أن يعقد جوتيريش وترامب لقاء رسميا للمرة الأولى منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني.

ويصف ترامب الأمم المتحدة بأن لديها “إمكانات هائلة” لكنه يقول إن عليها أن “تنظم أمورها”. وأبقى ترامب على نفس الموقف الحذر إزاء التعددية والذي كان سمة مميزة لولايته الأولى التي استمرت من 2017 إلى 2021، كما اتهم المنظمة العالمية بأنها لا تساعده في محاولة التوسط في السلام في مختلف النزاعات.

الدعوات إلى إقامة دولة فلسطينية

تنعقد أعمال الجمعية العامة مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة يوم الجمعة.

واجتمع العشرات من قادة العالم أمس الاثنين لتبني إقامة دولة فلسطينية، في تحول دبلوماسي تاريخي يواجه مقاومة شرسة من إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.

وأعلنت أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في إسرائيل منذ قيامها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، في الوقت الذي تمضي فيه قدما في عدوانها على غزة.

وتواجه إسرائيل تنديدا عالميا نتيجة لعملياتها العسكرية في غزة، حيث استشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني، وفقا لسلطات الصحة في القطاع.

كما سيلقي كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلمتين أمام الجمعية العامة.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب وزيلينسكي اليوم الثلاثاء.

وسيعقد الرئيس الأمريكي أيضا اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، واجتماعا مع قادة قطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات والأردن