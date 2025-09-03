ترامب يلمح إلى زيادة عدد القوات الأمريكية في بولندا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية تعزيز الولايات المتحدة وجود قواتها في بولندا وتعهد خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي بتأمين دفاع البلاد.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ترتبط “بعلاقة وطيدة” مع بولندا. ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم إبقاء قوات أمريكية في بولندا، رد قائلا نعم. وأضاف “سننشر مزيدا من القوات هناك إذا رغبوا في ذلك”.

ويظل الوجود العسكري الأمريكي في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، ومن بينها بولندا، أحد القضايا المحورية بالنسبة لوارسو،التي تسعى للحصول على ضمانات بتواصل الدعم في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال نافروتسكي عقب الاجتماع إنهما ناقشا زيادة عدد القوات الأمريكية وإن ترامب تعهد بقوة بضمان أمن بولندا.